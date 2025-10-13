Allenamenti Inter la squadra di Chivu riprende il lavoro ad Appiano Gentile per la prossima partita? Le ultime
Inter News 24 Allenamenti Inter, la squadra di Chivu si ritrova ad Appiano Gentile per la ripresa delle sedute: le ultime sulla formazione di Chivu. Dopo tre giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, l’ Inter riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio a Appiano Gentile. Oltre ai giocatori che sono rimasti a lavorare con il tecnico durante la pausa, si aggregheranno anche i primi nazionali, rientrati dai rispettivi impegni. Tra loro ci sono Sucic, De Vrij, Dumfries e Zielinski, che ieri hanno giocato la seconda partita di qualificazione ai Mondiali. Oggi usufruiranno del classico giorno di riposo post-sosta, per poi unirsi al gruppo domani. 🔗 Leggi su Internews24.com
