Santiago Gimenez è destinato a lasciare il Milan al termine di questa stagione: il club rossonero ha altri piani per l'attacco. Subito dopo il match dell'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, terminato 0-0, il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri aveva speso parole di elogio nei confronti di Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, a detta di Max, è un giocatore fondamentale per il Milan: "Ci dà struttura: il modo in cui collega il gioco, mantiene il possesso palla e pressa fin dai primi minuti è fondamentale. I gol arriveranno, ma ciò che dà alla squadra va ben oltre le statistiche". Ecco perché nonostante un solo gol messo a segno in otto partite fin qui disputate in stagione con il Diavolo l'ex Feyenoord e Cruz Azul trova sempre un posto da titolare nell'attacco del Milan.

© Glieroidelcalcio.com - Allegri sicuro, Gimenez e il Milan verso l’addio: colpo già programmato