Alle Fiere di Parma debutta Greenitaly

Debutta alle Fiera di Parma dal 15 al 17 ottobre Greenitaly, manifestazione per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio, che accoglierà circa 130 operatori e buyer provenienti da 30 Paesi. Tra le aree speciali, Green4Job, la sezione dedicata al matching tra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dal 13 settembre al via salone del Camper a Fiere Parma

Macfrut come 'cosa sua', le dimissioni a sorpresa e la trattativa parallela con Parma: la politica stronca la guerra tra Fiere

Il 23 ottobre, alle Fiere di Parma, il Job Day 2025 dell’Università di Parma

Folklore e costumi della Mongolia al Festival dell'Oriente di Parma Fiere di Parma venerdì 31 ottobre, sabato 1, domenica 2 - sabato 8 e domenica 9 novembre 2025

