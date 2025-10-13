Alle 20.30 contro la Dolomiti Bellunesi Lumezzane chiamato al riscatto Ma per Troise è emergenza difesa

Il Lumezzane, nonostante il perdurare dell’emergenza (soprattutto in difesa), è chiamato a cancellare la sgradita sbandata in casa della Giana e tornare alla vittoria nella seconda trasferta consecutiva. Il posticipo di questa sera (fischio d’inizio alle 20.30), si disputerà allo Stadio Tognon di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, dove si recheranno i rossoblù per contendere tre punti che sono diventati di particolare importanza alla matricola Dolomiti Bellunesi. "La sconfitta con la Giana – è l’analisi del tecnico valgobbino Emanuele Troise – ha lasciato un po’ di scorie, ma i risultati, nel bene o nel male, ti devono far guardare avanti e noi adesso siamo concentrati sul presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

