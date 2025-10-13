Alle 20.30 contro la Dolomiti Bellunesi Lumezzane chiamato al riscatto Ma per Troise è emergenza difesa
Il Lumezzane, nonostante il perdurare dell’emergenza (soprattutto in difesa), è chiamato a cancellare la sgradita sbandata in casa della Giana e tornare alla vittoria nella seconda trasferta consecutiva. Il posticipo di questa sera (fischio d’inizio alle 20.30), si disputerà allo Stadio Tognon di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, dove si recheranno i rossoblù per contendere tre punti che sono diventati di particolare importanza alla matricola Dolomiti Bellunesi. "La sconfitta con la Giana – è l’analisi del tecnico valgobbino Emanuele Troise – ha lasciato un po’ di scorie, ma i risultati, nel bene o nel male, ti devono far guardare avanti e noi adesso siamo concentrati sul presente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dolomiti - bellunesi
Transcivetta 2025: tre atleti soccorsi durante la gara sulle Dolomiti Bellunesi
Padova, dopo la Torres salta per maltempo anche il test contro la Dolomiti Bellunesi
Mercato. Agosti, cessione a un passo. Va alla Dolomiti Bellunesi
L’Under 19 della Dolomiti Bellunesi cade 3-1 contro il Novara a Rasai. Nonostante la sconfitta, il team di Lauria resta secondo in classifica nel campionato Primavera 4. - facebook.com Vai su Facebook
L’Under 13 batte la Dolomiti Bellunesi e fa 2 su 2 in campionato https://padovacalcio.it/under13-dolomitipadova/… - X Vai su X
Alle 20.30 contro la Dolomiti Bellunesi. Lumezzane chiamato al riscatto. Ma per Troise è emergenza difesa - Il Lumezzane, nonostante il perdurare dell’emergenza (soprattutto in difesa), è chiamato a cancellare la sgradita sbandata in casa ... Lo riporta sport.quotidiano.net
La Dolomiti Bellunesi perde contro l'Union Brescia, mister Zanin: «Potevamo portare a casa qualcosa. Complimenti ai ragazzi, non era un campo semplice» - È soddisfatto mister Zanini, nonostante l'eliminazione dalla Coppa. ilgazzettino.it scrive