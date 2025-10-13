All’Auditorium Paganini il Convegno dell' Osservatorio fedeltà dell’Università con 300 aziende iscritte

Parmatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Visioni e strategie per una nuova loyalty è il tema del XXV Convegno dell'Osservatorio Fedeltà dell’Università di Parma in programma per giovedì 16 ottobredalle 9.50 allAuditorium Paganini. L’evoluzione delle strategie di fidelizzazione ed engagement dei clienti è infatti centrale per le aziende. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auditorium - paganini

all8217auditorium paganini convegno osservatorioAll’Auditorium Paganini il Convegno dell'Osservatorio fedeltà dell’Università con 300 aziende iscritte - Nel venticinquesimo anno dell’Osservatorio un momento di riflessione e di analisi dedicato ai trend che hanno caratterizzato la loyalty e a quelli che ne modelleranno l’evoluzione futura ... Da parmatoday.it

Cerca Video su questo argomento: All8217auditorium Paganini Convegno Osservatorio