Brescia, 13 ottobre 2025 – Un capolavoro seicentesco perduto di Artemisia Gentileschi torna alla luce? È questa la domanda che agita il mondo del collezionismo e della storia dell'arte in vista dell 'asta autunnale di Capitolium Art, in programma martedì 14 e mercoledì 15 ottobre a Brescia (Palazzo Cigola Fenaroli Valotti). Al centro dell'attenzione, il lotto 25: un'imponente tela (85x109,5 cm) raffigurante una figura femminile a mezzo busto, riconosciuta da Riccardo Lattuada e Nicola Spinosa come opera autografa della celebre pittrice caravaggesca. Secondo i due studiosi, il dipinto sarebbe un frammento di una seconda e finora sconosciuta versione del Cristo e la Samaritana al pozzo, la grande pala oggi a Palazzo Blu di Pisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’asta a Brescia un capolavoro inedito di Artemisia Gentileschi, versione alternativa del Cristo e la Samaritana al pozzo