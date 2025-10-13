Allarme nucleare si rischia una nuova Chernobyl | la corsa per fermare la contaminazione

Un grave pericolo riscontrato dagli esperti: diversi cibi sarebbero stati contaminati. E’ corsa contro il tempo per evitare la loro diffusione Dopo il Covid-19, le altre infezioni che hanno colpito numerosi Stati, la diffusione della west nile, le guerre ancora in corso di svolgimento in Ucraina e a Gaza, l’intera umanità rischia ora di trovarsi di fronte ad una nuova emergenza. Una contaminazione nucleare. A lanciare l’allarme è stata la Food and Drug Administration, che ha rilevato tracce di un isotopo radioattivo su alcuni cibi: lo stesso che era stato riscontrato a Chernobyl e Fukushima. – foto Ansa – Ciyrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

