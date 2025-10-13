Allarme a Leini | toro si aggira e corre per le vie della città forti problemi per il traffico
Nella mattinata di oggi, lunedì 13 ottobre 2025, un toro è stato visto aggirarsi e correre, in modo estremamente pericoloso, in libertà per le strade di Leini, prima in centro e poi verso via San Francesco al Campo. Carabinieri e polizia locale stanno cercando di isolare l'area dove è stato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: allarme - leini
