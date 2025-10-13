Alla vista dei carabinieri si allontana abbondando hashish fermato 44enne

Veronasera.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione dei carabinieri della sezione Radiomobile di Verona si è conclusa con l’arresto di un 44enne di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso all’alba tra le vie della città con una sostanza illecita.L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino in Via Torbido. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vista - carabinieri

Garibaldi, accelera alla vista dei carabinieri e tenta di seminarli a bordo di uno scooter privo di assicurazione: denunciato

Scordia, tenta la fuga alla vista dei carabinieri, arrestato giovane per spaccio di droga

Fugge alla vista dei carabinieri. Recuperati droga, denaro e un orologio d’oro

Cerca Video su questo argomento: Vista Carabinieri Allontana Abbondando