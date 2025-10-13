Alla scoperta di Santa Marinella con l’Archeobus

Santa Marinella, 13 ottobre 2025 – Grande successo per Archeobus, i l servizio di bus turistico organizzato dal Comune di Santa Marinella e gestito dal Gruppo Eurovisa, che dallo scorso 10 agosto e fino a domenica scorsa, ha accompagnato oltre trecento visitatori in giro per la città. “Archeobus è la chiave di volta nella valorizzazione del patrimonio turistico della nostra città. Un servizio completamente gratuito per il turista che ha permesso di strutturare e organizzare le visite alla scoperta della storia e delle bellezze della nostra città”, ha riferito il sindaco Pietro Tidei. Il progetto, finanziato con contributi in gran parte della Legge sull’Etruria Meridionale e in piccola parte della tassa di soggiorno, è stato proposto e curato dal consigliere con delega al turismo Alessio Manuel li. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it