alla scala aeronautica militare celebra 100 anni presenza a milano

Milano, 13 ott. (askanews) - Il Teatro alla Scala ha ospitato il concerto della Banda Musicale dell'Aeronautica Militare "100 anni a Milano", evento inserito nel programma ufficiale delle celebrazioni per il centenario della presenza della Forza Armata nel capoluogo lombardo, insediatasi nel 1925 con la costituzione del primo comando aeronautico in città. Alla serata hanno preso parte il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'On.le Paola Frassineti, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e il Comandante del Comando Squadra Aerea - prima Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, insieme con numerose autorità civili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

