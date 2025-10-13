Alla ricerca di una Rimini scomparsa un pomeriggio tra i monumenti i locali alla moda e i quartieri popolari della città del 1939

Martedì 14 ottobre alle ore 17:;00, Panozzo Editore presenta il libro “La città perduta. Itinerari alla ricerca di una Rimini scomparsa” di Tommaso Panozzo. L'evento, organizzato dalle ACLI provinciali di Rimini nell'ambito della festa del borgo Sant'Andrea, avrà luogo presso la parrocchia di San. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: ricerca - rimini

DOTTORATO DI RICERCA ARTISTICA SUL PATRIMONIO MUSICALE Curriculum “Nuovi Linguaggi Musicali” – Percorso Artificial Intelligence, Composition and Performance Practices Conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini Istituito in collaborazio - facebook.com Vai su Facebook

Polizia avvia ricerca per una ragazza scomparsa a Trieste - La Polizia ha avviato le ricerche di una ragazza che risulta scomparsa, Giulia Bonin, e nei confronti della quale questo pomeriggio è stata presentata una denuncia di scomparsa. Riporta ansa.it

Donna di 80 anni scomparsa da ieri a Pesaro: ricerche anche in mare - Mobilitazione e paura: nessuna notizia di una donna di 80 anni scomparsa ieri pomeriggio dopo aver lasciato incustodita la propria auto parcheggiata in zona foce del fiume Metauro. Come scrive corriereadriatico.it