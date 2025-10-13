Alla Parrocchia Sant' Agnese conferenza con il Vescovo di Pinerolo Derio Olivero

Torinotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'appuntamento del 27 ottobre con il Vescovo Derio si inserisce nel programma degli appuntamenti per Centenario della Parrocchia Sant'Agnese di Torino. È aperto a tutti, ingresso libero, e ha per titolo “Creare relazioni - Riflessioni e commenti attraverso l'arte". Dal commento di due opere, Cena. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

