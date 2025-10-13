Il personale della Knesset ha distribuito cappellini da baseball rossi con la scritta "Trump, il presidente della pace" prima del discorso del leader americano alla plenaria del Parlamento israeliano. I cappellini, preparati dagli israeliani, sono stati indossati da alcuni parlamentari e da molti dei presenti nella galleria dedicata ai visitatori. I berrettini distribuiti alla Knesset ricalcano quelli più celebri con la scritta "Make America Great Again", simbolo - appunto - del movimento Maga. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Alla Knesset spuntano i cappellini pro-Trump