Alla cascata delle Marmore un weekend di adrenalina e sport con il Campionato italiano rafting e hydrospeed

Ternitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La spettacolare cornice della cascata delle Marmore di Terni si prepara a ospitare, per il quinto anno consecutivo, il Campionato italiano Firaft (Federazione italiana rafting). L'appuntamento con l’emozione e lo sport fluviale è fissato per sabato 25 e domenica 26 ottobre prossimi, richiamando. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cascata - marmore

Turismo a Terni, la Cascata delle Marmore tra le mete più consigliate dai travel creator su TikTok

Cascata delle Marmore, iniziativa per i residenti del Comune di Terni: “Esperienza unica e conveniente”

Cascata delle Marmore, la rinascita dell’ex Viscosa: “Un albergo attrattivo da cento camere” IL PROGETTO

Rafting alla cascata delle Marmore, la proposta stuzzicante a Pasqua e Pasquetta - Rafting Marmore: Un modo diverso e ricco di adrenalina per trascorrere la Pasqua e la Pasquetta ai piedi della cascata più alta d'Europa. Scrive ilmessaggero.it

A Pasqua e Pasquetta rafting alla Cascata delle Marmore - Rafting Marmore: Un modo diverso e ricco di adrenalina per trascorrere la Pasqua e la Pasquetta ai piedi della cascata più alta d'Europa. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cascata Marmore Weekend Adrenalina