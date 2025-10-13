Alla biblio-mediateca Ethos e Nomos presentazione di Dalla Luce al Buio e…Ritorno di Maria Raffaella Santoro

Napolitoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 ottobre alle ore 18.00, alla Biblio-mediateca ETHOS E NOMOS, presentazione del romanzo Dalla Luce al Buio e.Ritorno di Maria Raffaella Santoro (GFE Edizioni).“Con un romanzo autobiografico, scritto in terza persona, Maria Raffaella Santoro, ci racconta la sua tragica e straordinaria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

