Alioscia | a Palazzo Alvaro si racconta la storia di Franco Sergio

Reggiotoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 14 ottobre alle ore 17 la storia di Franco Sergio verrà raccontata a Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro, nella Sala Gilda Trisolini in occasione della presentazione della nuova edizione del libro "Alioscia", scritto da Aldo Polisena. Interverranno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: alioscia - palazzo

