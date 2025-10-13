Alioscia | a Palazzo Alvaro si racconta la storia di Franco Sergio
Martedì 14 ottobre alle ore 17 la storia di Franco Sergio verrà raccontata a Reggio Calabria, a Palazzo Alvaro, nella Sala Gilda Trisolini in occasione della presentazione della nuova edizione del libro "Alioscia", scritto da Aldo Polisena. Interverranno, dopo i saluti istituzionali del Sindaco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
