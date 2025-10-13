Alezio celebra il suo compatrono | comunità in festa per San Rocco

Lecceprima.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ALEZIO - La terza domenica di ottobre la città di Alezio si veste a festa per il suo compatrono San Rocco da Montpellier. Una data insolita per ricordare questo grande santo taumaturgo, in quanto di lui si fa memoria il 16 agosto. Il motivo di questo rinvio legato alla data nasce da una questione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: alezio - celebra

Cerca Video su questo argomento: Alezio Celebra Suo Compatrono