Alezio celebra il suo compatrono | comunità in festa per San Rocco
ALEZIO - La terza domenica di ottobre la città di Alezio si veste a festa per il suo compatrono San Rocco da Montpellier. Una data insolita per ricordare questo grande santo taumaturgo, in quanto di lui si fa memoria il 16 agosto. Il motivo di questo rinvio legato alla data nasce da una questione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: alezio - celebra
Venerdì 10 Ottobre – Celebration Night Led Zeppelin live in Periferia ? Un tributo potente, viscerale e pieno d’energia alla band che ha scritto la storia del rock. Riff leggendari, groove travolgenti e quella magia che solo i Led Zeppelin sanno evocare: pre Vai su Facebook