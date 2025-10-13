Alessandra Amoroso si sfoga dopo le fake news sulla salute di Penelope
Alessandra Amoroso ha voluto smentire le fake news che da giorni circolano sul web riguardo la salute della figlia Penelope Maria. La piccola ha festeggiato da poco un mese di vita, essendo nata il 6 settembre 2025. Titoli allarmistici come “La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi” o “Le condizioni della bambina sono più gravi del previsto” hanno scatenato l’ indignazione dell’artista, che ha deciso di reagire pubblicamente per difendere la propria famiglia e la verità. Fake news sulla salute di Penelope: la smentita di Alessandra Amoroso. Nel suo post pubblicato il 12 ottobre, Alessandra Amoroso ha allegato alcuni screenshot delle notizie false circolate in rete, denunciando apertamente la gravità della disinformazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
