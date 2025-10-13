Alessandra Amoroso rompe il silenzio | ‘Fake news sulla salute di Penelope è tutto falso’

La cantante risponde alle false notizie sulla figlia. Alessandra Amoroso, recentemente diventata mamma della piccola Penelope, ha deciso di rompere il silenzio dopo la circolazione di notizie false sui social riguardo le condizioni di salute della bambina. La piccola Penelope, prima figlia della cantante e del compagno Valerio Pastore, è stata oggetto di voci infondate che parlavano di problemi di sviluppo osseo. “Guardo la gente dare il suo peggio in rete e non mi sembra nemmeno che apparteniamo alla stessa specie”, ha scritto Alessandra in un post su Facebook, commentando le notizie circolate negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Alessandra Amoroso rompe il silenzio: ‘Fake news sulla salute di Penelope, è tutto falso’

Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava mamma e figlia dall’osteopata. Alcune di queste sostenevano che alla bambina potessero “non crescere - facebook.com Vai su Facebook

"La figlia di Alessandra Amoroso potrebbe non svilupparsi": ecco la verità - Alessandra Amoroso rompe il silenzio sulle voci che circolano sul web sulla figlia Penelope con un post social.

Alessandra Amoroso contro le fake news: "Mia figlia sta benissimo, sono tutte bugie" - Alessandra Amoroso rompe il silenzio e interviene con decisione contro le fake news riguardo la salute della sua bambina.