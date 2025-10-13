Alessandra Amoroso momento felice rovinato | la cantante è furiosa le parole sulla figlia sono squallide

La gioia più grande della vita di Alessandra Amoroso è stata macchiata da voci infondate e offensive. Dopo la nascita della piccola Penelope, avvenuta il 6 settembre, la cantante salentina si è trovata costretta a fronteggiare l’ondata tossica di fake news circolate sui social, capaci di trasformare un dolce momento di maternità in un’inaspettata tempesta mediatica. In particolare, alcune pagine Facebook hanno diffuso indiscrezioni assurde e completamente prive di fondamento sulla salute della neonata, scatenando la reazione dura e immediata dell’artista. Alessandra Amoroso non ci sta: la replica dopo le fake news. 🔗 Leggi su Donnapop.it

alessandra amoroso momento felice rovinato la cantante 232 furiosa le parole sulla figlia sono squallide

© Donnapop.it - Alessandra Amoroso, momento felice rovinato: la cantante è furiosa, le parole sulla figlia sono squallide

