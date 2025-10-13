Alessandra Amoroso irrompe sulla fake news arriva la replica
Alessandra Amoroso: la musica più bella adesso si chiama “mamma”, la cantante replica alle critiche. C’è una nuova melodia nella vita di Alessandra Amoroso. Non arriva da un palco, né da uno studio di registrazione, ma da una culla. Dopo anni di successi, dischi, tour e applausi, la cantante salentina ha intrapreso il suo viaggio più dolce e profondo: quello della maternità. Per lei, che da sempre canta l’amore in tutte le sue forme, diventare mamma non è solo una tappa, ma un nuovo modo di guardare il mondo — e forse anche di cantarlo. Leggi anche “Back in the Game”: Reale Mutua porta in TV le storie autentiche dello sport con Jury Chechi La vita da mamma, per Alessandra, è fatta di piccoli gesti e grandi scoperte. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso
Alessandra Amoroso: l’emozionante momento del concerto interrotto dalla gravidanza
Alessandra Amoroso in concerto il 23 luglio 2025 a Villa Manin
Alessandra Amoroso sul palco di Villa Manin
Le voci si erano diffuse dopo la visita della cantante e della figlia ad un osteopata a Roma specializzato nel trattamento di neonati e bambini #AlessandraAmoroso - X Vai su X
Alessandra Amoroso è intervenuta per smentire alcune notizie circolate riguardo le condizioni di salute della figlia Penelope, dopo una foto che mostrava mamma e figlia dall’osteopata. Alcune di queste sostenevano che alla bambina potessero “non crescere - facebook.com Vai su Facebook