alessandra amoroso irrompe sulla fake news arriva la replica

Alessandra Amoroso: la musica più bella adesso si chiama “mamma”, la cantante replica alle critiche. C’è una nuova melodia nella vita di Alessandra Amoroso. Non arriva da un palco, né da uno studio di registrazione, ma da una culla. Dopo anni di successi, dischi, tour e applausi, la cantante salentina ha intrapreso il suo viaggio più dolce e profondo: quello della maternità. Per lei, che da sempre canta l’amore in tutte le sue forme, diventare mamma non è solo una tappa, ma un nuovo modo di guardare il mondo — e forse anche di cantarlo. Leggi anche “Back in the Game”: Reale Mutua porta in TV le storie autentiche dello sport con Jury Chechi La vita da mamma, per Alessandra, è fatta di piccoli gesti e grandi scoperte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

