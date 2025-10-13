Alessandra Amoroso contro le fake news sulla salute della figlia | Sono tutte bugie

Roma, 13 ottobre 2025 – Alessandra Amoroso smentisce i presunti problemi di salute di Penelope, la sua primogenita, con un post social piuttosto pungente pubblicato sui suoi profili ufficiali. Secondo quanto riportato da diversi siti clickbait nei giorni scorsi, la bambina soffrirebbe di una grave patologia ossea ma, fortunatamente, si tratta solo di una fake news. Le immagini incriminate. Ad alimentare la fake news su Penelope, nata lo scorso 6 settembre, sono state alcune immagini rubate dai fotografi nei giorni scorsi. Negli scatti si vede, infatti, la cantante vincitrice dell’ottava edizione di ‘Amici’ in compagnia di Valerio Pastorelli – suo compagno e futuro marito – e della piccola Penelope uscire dallo studio di un osteopata infantile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alessandra Amoroso contro le fake news sulla salute della figlia: “Sono tutte bugie”

