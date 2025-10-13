Alessandra Amoroso contro le fake news sulla figlia | Sono tutte bugie la gente in rete dà il peggio Cosa è successo

A poco più di un mese dalla nascita della figlia Penelope, Alessandra Amoroso ha già dovuto fare i conti con le fake news. Con un post sui social la cantante salentina ha messo fine alle speculazioni sulla piccola neonata, create ad arte e poi rilanciate da una serie di profili Facebook che pubblicano continuamente notizie false sulle celebrità. «Nel caso servisse specificarlo (mi auguro di no!), sono tutte bugie!», ha scritto Amoroso. Oggetto degli articoli falsi è una visita da un osteopata neonatale, che risale allo scorso 1 ottobre: «Ha detto che la piccola potrebbe non potersi sviluppare. La situazione è grave», si legge nei post. 🔗 Leggi su Open.online