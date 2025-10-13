Alcol e guida | arriva l’app per chiamare Ncc e non rischiare

VICENZA È STATA il punto di partenza, ma l’ambizione è quella di estendersi sempre più sul territorio nazionale. Oggi Parteasy, la prima app italiana che collega in tempo reale utenti e driver Ncc anche fuori dai grandi centri urbani, raggiunge un nuovo traguardo: oramai si va verso i mille driver attivi su tutto il territorio nazionale, con una crescita particolarmente significativa in Lombardia, dove si registra un’autentica impennata di adesioni. Parteasy non è solo un’app, ma una vera rivoluzione culturale e tecnologica: consente agli utenti di inserire le proprie necessità (partenza, destinazione ed eventuale data e ora per le richieste programmate), visionare l’offerta, scegliere un’esperienza o prenotare un passaggio per rientrare a casa in sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alcol e guida: arriva l’app per chiamare Ncc e non rischiare

