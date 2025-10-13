AlbinoLeffe-Lecco tifoso ospite cade dalla balaustra | trasportato in ospedale

Zanica. Attimi di paura durante la partita AlbinoLeffe-Lecco, gara valida per la 9ª giornata del campionato di Serie C giocata domenica 12 ottobre. Due tifosi del Lecco sono caduti dalla balaustra del settore ospiti, facendo un volo di due metri. Uno dei due ha perso conoscenza. È successo intorno all’80’ minuto di gioco, mentre la squadra ospite stava per battere un calcio d’angolo. A richiamare l’attenzione dell’arbitro Maria Marotta sono stati i giocatori e lo staff del Lecco che stavano riscaldandosi proprio in quella zona della tribuna dell’AlbinoLeffe Stadium. La dinamica della caduta non è ancora stata chiarita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

