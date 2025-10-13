Alberto Stefani apre la campagna elettorale la presentazione ufficiale al Geox
La corsa alle Regionali 2025 prende ufficialmente il via. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 20 (apertura porte alle 19), il Gran Teatro Geox di Padova ospiterà la presentazione del candidato presidente Alberto Stefani, espressione della Lega e leader della coalizione di centrodestra.All’evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La Lega in Veneto vuole Alberto Stefani come presidente
Zaia a Pontida lancia Alberto Stefani e un altolà agli alleati: «Per il Veneto un leghista, sennò sarà un problema»
«Donna presa botte da un uomo mentre guida», la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze dell'ordine VIDEO
Alberto Stefani, l'attacco di Manildo: «È con la Lega di Vannacci». La replica: io sto con i veneti - Il giovane leghista “gentile” candidato alla presidenza della Regione del Veneto alla stessa stregua del generale del “Mondo ... Lo riporta ilgazzettino.it
Alberto Stefani inaugura il suo tour elettorale nello 'Zaiastan'. Gli imprenditori: «Una Zes anche qui» - Incontro con le rappresentanze locali a San Fior, visita al mercato settimanale di Conegliano, inaugurazione della scuola primaria a Gaiarine... ilgazzettino.it scrive