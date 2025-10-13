Alberto Stefani apre la campagna elettorale la presentazione ufficiale al Geox

13 ott 2025

La corsa alle Regionali 2025 prende ufficialmente il via. Mercoledì 15 ottobre, alle ore 20 (apertura porte alle 19), il Gran Teatro Geox di Padova ospiterà la presentazione del candidato presidente Alberto Stefani, espressione della Lega e leader della coalizione di centrodestra.All’evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

