Alberto Stasi le motivazioni della Cassazione sulla semilibertà L’avvocata | Guarda con fiducia al futuro

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione ha pubblicato le motivazioni con cui lo scorso luglio ha confermato la semilibertà ad Alberto Stasi: "Sta risocializzando, percorso positivo". La sua avvocata a Fanpage.it ha precisato: "Lui chiaramente guarda con grande fiducia al suo futuro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

alberto stasi motivazioni cassazioneAlberto Stasi, le motivazioni della Cassazione sulla semilibertà. L’avvocata: “Guarda con fiducia al futuro” - La Cassazione ha pubblicato le motivazioni con cui lo scorso luglio ha confermato la semilibertà ad Alberto Stasi: "Sta risocializzando, percorso ... fanpage.it scrive

alberto stasi motivazioni cassazioneCassazione, 'Stasi sta risocializzando, percorso positivo' - "Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da Stasi, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando, mediante argomentazioni analitiche, logiche ed es ... Lo riporta ansa.it

