Alberto Stasi e l’intervista alle Iene | Sta socializzando nessuna violazione Così la Cassazione ha confermato la semilibertà

Sono arrivate le motivazioni della Cassazione sulla sentenza che lo scorso luglio aveva confermato la semilibertà ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La suprema corte era intervenuta perché la Procura Generale presso la corte d’Appello di Milano aveva chiesto che la misura non venisse concessa. Per i magistrati Stasi si era fatto intervistare «senza autorizzazione» dal programma Le Iene in un giorno di permesso. Nelle motivazioni, la Cassazione conferma le valutazioni del Tribunale di Sorveglianza, che «ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando, mediante argomentazioni analitiche, logiche ed esaurienti, qui incensurabili, l’evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto, pienamente convalidata da tutti gli operatori penitenziari». 🔗 Leggi su Open.online

