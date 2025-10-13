Alberto Stasi e la semilibertà | Evoluzione favorevole di personalità sta risocializzando

Garlasco (Pavia), 13 ottobre 2025 – “Il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal grave delitto commesso da Stasi, ha scrupolosamente analizzato le risultanze del trattamento, apprezzando, mediante argomentazioni analitiche, logiche ed esaurienti, qui incensurabili, l 'evoluzione favorevole di personalità da esse riflessa, indicativa della progressiva risocializzazione del detenuto, pienamente convalidata da tutti gli operatori penitenziari”. “No alla semilibertà di Stasi”: la Procura chiede la revoca per “un’intervista non autorizzata”. A decidere sarà la Cassazione Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui, lo scorso primo luglio, ha confermato di fatto la semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberto Stasi e la semilibertà: “Evoluzione favorevole di personalità, sta risocializzando”

