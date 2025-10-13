Albaro a 18 anni nasconde mezzo chilo di hashish in camera | arrestato

Ilsecoloxix.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile di Genova ha arrestato per spaccio un ragazzo genovese di 18 anni a Albaro: in casa nascondeva mezzo chilo di cannabis. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

