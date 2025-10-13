Alatri Coloriamo l’Acropoli - festa degli aquiloni
Siete pronti a colorare il cielo dell’Acropoli? Domenica 26 ottobre alle ore 14:30 torna “Coloriamo l’Acropoli”, la seconda edizione della Festa degli Aquiloni organizzata dalla Pro Loco di Alatri!Un pomeriggio dedicato alla gioia, ai colori e alla creatività, pensato per grandi e piccini. La. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
