Alaska inondazioni travolgono le case | numerosi dispersi

Nell'Alaska occidentale i resti del tifone Halong hanno portato venti di uragano e inondazioni catastrofiche alle comunità costiere, facendo crollare intere case dalle fondamenta. Aerei di soccorso sono stati inviati nei piccoli villaggi di Kipnuk e Kwigillingok, dove almeno 20 persone sarebbero disperse, ha dichiarato Jeremy Zidek, portavoce della Divisione per la Sicurezza Interna e la Gestione delle Emergenze dello Stato. Almeno otto case sono state spazzate via a Kipnuk e almeno quattro case sono state spazzate via nella vicina Kwigillingok. Le ricerche sono in corso e si sta ancora cercando di determinare esattamente quante persone siano disperse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

