Al volante ubriaco non si ferma all' alt e una volta bloccato minaccia e colpisce gli agenti | 30enne denunciato

Anconatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Si era messo al volante dopo aver abusato di bevande alcoliche e senza fermarsi all’alt della volante che aveva notato l’andatura incerta dell’auto. Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, la polizia di Stato ha denunciato un 30enne che dovrà rispondere, oltre al reato di guida in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

