Al volante ubriaco non si ferma all' alt e una volta bloccato minaccia e colpisce gli agenti | 30enne denunciato
ANCONA – Si era messo al volante dopo aver abusato di bevande alcoliche e senza fermarsi all’alt della volante che aveva notato l’andatura incerta dell’auto. Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, la polizia di Stato ha denunciato un 30enne che dovrà rispondere, oltre al reato di guida in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Guida in stato di ebbrezza, non si ferma all'alt, minaccia, oltraggia e oppone resistenza ai poliziotti: denunciato - Nella serata di ieri, domenica 12 ottobre, la Polizia ha denunciato un uomo, italiano di circa trent’anni, per i reati di guida in stato d’ebbrezza, porto ... Secondo corriereadriatico.it
