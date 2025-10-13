Al via oggi la campagna vaccinale 2025-2026 per i cittadini in Lombardia | chi può prenotare e come farlo
A partire da oggi, lunedì 13 ottobre, tutti i cittadini della Lombardia potranno accedere alla vaccinazione antinfluenzale gratuita. La prenotazione può essere effettuata tramite il proprio medico di base o il portale 'Prenota Salute'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: oggi - campagna
La campagna. ’Emozioni neroverdi’, da oggi gli abbonamenti
Giunta, oggi il nuovo assetto. Bedini sarà il vicesindaco. E la Lega fa campagna acquisti
La stagione che verrà. Presentate le maglie. Gialla e bianca quella da trasferta. Campagna abbonamenti: termina oggi la prima fase
Grazie a chi oggi ci è venuto a trovare al Mercato Campagna Amica di Porta Galliera! Un sabato pieno di volti, colori e prodotti del territorio, tra aziende agricole, clienti affezionati e nuove persone che scelgono la Dieta Mediterranea come stile di vita Co - facebook.com Vai su Facebook
Oggi campagna elettorale in Toscana per Tomasi Presidente con i nostri candidati Diego Petrucci e Federica Masoni - X Vai su X
Al via oggi la campagna vaccinale stagionale in Abruzzo - – Parte oggi, anche in Abruzzo, la campagna di vaccinazione stagionale, che continuerà fino al prossimo mese di marzo. Riporta regione.abruzzo.it
Vaccini antinfluenzali, al via la campagna: il calendario completo regione per regione - L’arrivo dell’autunno porta con sé, come ogni anno, il ritorno dell’influenza stagionale, ma per il 2025/2026 gli esperti prevedono una stagione particolarmente intensa. Come scrive leggo.it