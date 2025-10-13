Al via l’associazione nazionale Città del Fico | da Agropoli la rete dei Comuni GAL e Consorzi DOP per valorizzare la fichicoltura del Sud

Si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Agropoli la riunione preparatoria per la costituzione dell’associazione nazionale “Città del Fico”. Vi hanno partecipato, in presenza e in collegamento video, amministratori locali di Comuni campani, calabresi e pugliesi; rappresentanti dei Consorzi di tutela Fico bianco del Cilento Dop e del Fico della Calabria Dop; esponenti di Gruppi di azione locale (Gal) e di associazioni. Nel corso dell’incontro è stato esaminato il testo dello statuto dell’istituenda associazione, che ora dovrà essere deliberato dalle amministrazioni locali dei Comuni e dagli organismi dirigenti dei Consorzi di tutela, Gal e associazioni che vi aderiranno. 🔗 Leggi su Zon.it

