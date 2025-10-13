Al via la stagione concertistica degli Amici della Musica di Padova | Gerhard Oppitz al pianoforte al Pollini

13 ott 2025

Concerto di apertura della 69°stagione degli Amici della Musica di Padova all’Auditorium Pollini, il prossimo 14 ottobre alle ore 20.15, con uno dei musicisti più illustri della grande tradizione austro-tedesca, Gerhard Oppitz. Il concerto del pianista che fu allievo di Wilhelm Kempff e che si. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

