Al via la rassegna ' Organ' Aria' che valorizza il patrimonio organario della Capitanata

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 ottobre alle 20 si inaugura in Cattedrale a Foggia l’ottava edizione di ‘OrganAria’, rassegna organizzata dal Conservatorio di musica ‘Umberto Giordano’ in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti finalizzata alla valorizzazione del patrimonio organario della provincia di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

