Al via la quinta edizione del Festival internazionale dell' arte tra spettacoli e aperture straordinarie

Dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni, la festa itinerante dedicata all’arte, ideata e curata da Sandro Malossini, quest’anno giunta alla quinta edizione, si svolge a Marina di Ravenna il prossimo 19 ottobre dalle 10 alle 20 in Largo Walter Magnavacchi.La giornata si svolge secondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Trani: “Notte delle lanterne” Quinta edizione

'Arpa d'Estate' 2025: tutto esaurito e grande successo per la quinta edizione

Tra multiculturalismo e pace: a Ruffano quinta edizione della festa Popoli e Culture

Dal 10 al 19 ottobre 2025, Mattinata accoglierà la quinta edizione della Festa dell'Extravergine d'Oliva, un viaggio tra cultura, gusto e paesaggi, quest'anno dedicato a un tema universale e potente: "L'olivo: radice di pace"

Vince la quinta edizione dei Pisa Book Translation Awards… Milena Sanfilippo! Per la traduzione di "Sfòndati" di Douglas Coupland (@accentoedizioni, 2024 – edizione originale 2021). #PBF2025 #TranslationAwards #QuintaEdizione #PremioTraduzione

AVANT Festival, il Salento vibra tra musica, sperimentazione e territorio: al via la quinta edizione - Parte oggi il boutique festival che unisce concerti, trekking, residenze artistiche e formazione, portando una riflessione viva sul rapporto tra arte, territorio e solidarietà.

Viterbo: al via la quinta edizione del Festival della Parola e del Pensiero dedicato ad Alan Turing - Il festival della parola e del pensiero ideato e diretto da Carlo Galeotti, giunto alla quinta edizione.