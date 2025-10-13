Al via il rilascio di quasi 2mila detenuti palestinesi | i primi bus arrivano in Cisgiordania acclamati dalla folla
Arrivano a Ramallah, nella Cisgiordania occupata, i primi bus con a bordo i detenuti palestinesi in via di rilascio nel quadro della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza raggiunto negli scorsi giorni a Sharm el Sheik. I prigionieri che dovrebbero essere liberati da Israele sono 1. 🔗 Leggi su Today.it
"Ho sognato questa notte". Lo ha detto l'inviato Usa Steve Witkoff rivolgendosi alla folla presente alla piazza degli ostaggi di Tel Aviv, in vista dell'attesissimo rilascio dei rapiti da parte di Hamas. "È uno spettacolo struggente, sembra che ci siano quasi più di
LE NOTIZIE DEL GIORNO - Secondo una fonte della Cnn, il rilascio degli ostaggi israeliani potrebbe avvenire nella notte tra domenica e lunedì
Al via la scarcerazione degli ergastolani palestinesi. Hamas: "No a disarmo totale, integrati in polizia" - L'esercito israeliano venerdì ha completato il ritiro dietro la "Linea gialla" disegnata nelle mappe del pian ...