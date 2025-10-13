Al via Granaio Italia | prima registrazione entro il 20 ottobre

Ilpiacenza.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confagricoltura Piacenza rende noto che si avvicina il temine per la prima registrazione del sistema telematico per la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli: Il Granaio Italia.Dal 1 luglio 2025 - spiega l’associazione degli imprenditori agricoli - il Granaio Italia è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

