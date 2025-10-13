Al vertice della pace Donald e i 20 grandi E l’Italia accelera sullo Stato palestinese
nostro inviato a Sharm-el-Sheikh Mentre bulldozer e ruspe hanno iniziato a rimuovere i primi cumuli di macerie a Gaza, in Egitto proseguono i preparativi per il vertice che oggi pomeriggio a Sharm el-Sheikh formalizzerà la firma dell'accordo di pace. Un summit fortemente voluto da Donald Trump, organizzato dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e a cui prenderanno parte circa una ventina di Paesi. A partire dai tre «mediatori» che hanno avuto un ruolo chiave nel far sedere al tavolo Israele e Hamas: il Quatar, lo stesso Egitto (che co-presiede con gli Usa la riunione) e la Turchia. E poi ovviamente Giordania, Pakistan, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
