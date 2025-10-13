Al Teatro Goldoni La patente - ‘u picciu spettacolo teatrale di Fulvio Cauteruccio

La filosofia, il linguaggio e la modernità del più famoso atto unico di Pirandello. C’è tutto questo e qualcosa in più in “La patente - ‘u picciu”, lo spettacolo teatrale che Fulvio Cauteruccio, in scena insieme a Flavia Pezzo e Massimo Bevilacqua, porta sul palco del Teatro Goldoni di Firenze. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it