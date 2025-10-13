Al Teatro del Fuoco torna ' La leggenda del Re Leone' della Compagnia dell' Alba

La Compagnia dell’Alba riporta in Capitanata il musical di successo ‘La leggenda del Re Leone’. L’appuntamento è per sabato 25 ottobre alle 20.30 al Teatro del Fuoco. Scritto e diretto da Michele lorio, il musical è impreziosito dalle innovative coreografie di Martina Ficarra, dal make up design. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

