Al Teatro Bolivar Peppe Barra con In concerto

2anews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Barra apre la stagione 2526 del Teatro Bolivar con lo spettacolo “In concerto”, ripercorrendo i grandi successi della sua carriera.  Si apre sabato 18 ottobre, alle ore 21.00, con Peppe Barra, la stagione 2526 del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30) che quest’anno risponde al claim “Accendi. Illumina. Scegli.”, voluto dalla direzione artistica e . 🔗 Leggi su 2anews.it

teatro - bolivar

