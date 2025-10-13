Al San Gerardo intervento record | tolto e ricostruito lo sterno colpito dal tumore

Monzatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici anni fa la diagnosi del tumore ovarico. Oggi, grazie ai puntuali controlli ai quali la donna si è sempre sottoposta, è arrivata un’altra drammatica diagnosi: rara metastasi sternale isolata. La donna è stata sottoposta a un delicatissimo intervento all’Irccs San Gerardo di Monza, con la. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gerardo - intervento

Un intervento eccezionale all’ospedale San Gerardo. Salvata 15enne del Bahrein

Rara metastasi sternale 12 anni dopo la diagnosi di carcinoma ovarico: eccezionale intervento di resezione al San Gerardo

san gerardo intervento recordRara metastasi sternale 12 anni dopo la diagnosi di carcinoma ovarico: eccezionale intervento di resezione al San Gerardo - All’ospedale di Monza una operazione complessa per rarità dell’indicazione e difficoltà tecnica che ha richiesto un approccio integrato tra diverse specialità ... Riporta msn.com

Oncologia, al San Gerardo 500 interventi con il robot - Cinquecento interventi chirurgici, prevalentemente oncologici e di alta complessità, effettuati da febbraio 2024 a oggi: grazie a questi numeri la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori è uno dei ... Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: San Gerardo Intervento Record