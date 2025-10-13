Al San Gerardo di Monza resezione e ricostruzione dello sterno per curare un tumore
Per la prima volta all’Ospedale San Gerardo di Monza è stato eseguito un intervento di resezione dello sterno, una procedura chirurgica particolarmente complessa e poco frequente. L’operazione è stata effettuata su una paziente affetta da una rara metastasi sternale isolata, proveniente da carcinoma ovarico, insorta a distanza di 12 anni dalla diagnosi e dal trattamento . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
