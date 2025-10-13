Fabo 107 Foppiani 72 FABO MONTECATINI: Rossi 9, Mastrangelo 12, Aukstikalnis 14, Chinellato 10, Giombini 9; Dell’Uomo 15, Sgobba 12, Natali 7, Ricci 5, Kamate 2, Pascarella 7, Antonelli 5, Kamate 2. All. Barsotti. FOPPIANI FIDENZA: Ghidini, Caporaso 5, Mantynen 16, Placinschi 5, Martini 2; Mane 18, Carnevale 9, Scardoni 8, Scattolin 6, Pezzani 3, Ligabue, Stuerdo. All. Bizzozi. Arbitri: Bartolini, Rinaldi e Corso. Parziali: 30-16, 51-37, 78-56 LUCCA La Fabo sfoga sulla malcapitata Fulgor Fidenza la sua sete di vendetta dopo il doloroso ko di Treviglio: Natali e compagni mettono in ghiaccio la vittoria in 25 minuti e spiccioli, poi esagerano scollinando quota 100 punti per la prima volta in stagione (e sesta volta nei 4 anni e mezzo di storia rossoblù). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Al PalaTagliate serata da dodici uomini a referto. La Fabo riabbraccia Mastrangelo e fa festa. Fidenza stritolata da un attacco cinque stelle