Al PalaPanini l’ultimo saluto a Barbara Siciliano
Il Volley Modena ha esordito in campionato al PalaPanini per un a ragione precisa, bellissima, e straziante, come il ricordo di Barbara Siciliano, 52enne ex giocatrice del vecchio Volley Modena, venuta a mancare in estate: appena la terribile notizia era circolata, le ex compagne modenesi e non, si erano subito mobilitate, per organizzare un ricordo in memoria di una ragazza che a Modena ha giocato tanti anni, lasciando un ottimo ricordo come persona e come atleta, sempre con il sorriso: tra le promotrici dell’iniziativa, sfociata nel ritiro della maglia numero 15 che la "Sici" ha indossato per tutta la sua carriera, Barbara Fontanesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
