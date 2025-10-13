Al Pacino su Diane Keaton | Mi pento di non averla sposata è sempre stata l' amore della mia vita

La recente e improvvisa scomparsa di Diane Keaton, avvenuta sabato 11 ottobre all’età di 79 anni, ha lasciato un vuoto nel cuore di chi l’ha amata sullo schermo e nella vita reale. Tra tutti, a essere più colpito è stato Al Pacino, 85 anni, leggendario attore e suo ex compagno, che oggi confessa, attraverso le parole di un amico, il suo più grande rimpianto: non averla mai sposata. I due si conobbero nel 1971 sul set de Il Padrino, dove Pacino interpretava Michael Corleone e Keaton la sua seconda moglie, Kay. Tra loro nacque un legame profondo, fatto di passione, scontri e ritorni, che durò fino al 1987. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al Pacino su Diane Keaton: "Mi pento di non averla sposata, è sempre stata l'amore della mia vita"

Al Pacino e il suo più grande rimpianto: non aver mai sposato Diane Keaton - A un certo punto, lei aveva deciso di metterlo di fronte a una scelta: «O ci sposiamo, o basta». Riporta vanityfair.it